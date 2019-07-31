وزير الاتصالات: التحول الرقمي أنهى عصر مشكلات الحصول على الخدمات

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن منظومة التحول الرقمي تقدم الخدمات الحكومية بشكل أفضل للمواطن، لافتًا إلى أن الهدف إنهاء عصر مشكلات حصول المواطن على الخدمات التي يستحقها.

وأضاف طلعت، خلال جلسة التحول الرقمي بمؤتمر الشباب في ثاني أيامه بالعاصمة الإدارية، الأربعاء: بدأنا منذ عام 2016 جمع قواعد البيانات الموجودة في الحكومة، واليوم لدينا 53 قاعدة بيانات موجودة في هيئة الرقابة الإدارية، وبات لدينا معلومة رقمية عن المواطن المصري وكل ما يحتاجه.

وتابع: "توجد 3 منصات ترتبط بالبنية المعلوماتية، الأولى الخدمات المميكنة، والثانية المدفوعات التي تتلقى الرسوم المستحقة عن الخدمات الحكومية من أي وسيلة دفع رقمية، والثالثة البيانات الجغرافية، والتي تهتم بكل البيانات المتعلقة بأماكن المواطنين.

وأكد أن المنظومة يوجد بها مرونة كبيرة قادرة على استيعاب تطبيقات جديدة وعناصر معلوماتية في المستقبل.

وأشار إلى أن الدولة لديها اليوم 85% من المعلومات بشكل دقيق، ونستهدف الوصول إلى 95% من المعلومات عن المواطنين العام المقبل، مؤكدًا أن المجتمعات المتقدمة تصل النسبة إلى 97%.