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    السيسي عن قواعد البيانات الجديدة: استبعدنا مئات الآلاف من التموين

    01:56 م الأربعاء 31 يوليه 2019
    السيسي عن قواعد البيانات الجديدة: استبعدنا مئات الآلاف من التموين

    الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر الشباب

    كتب- محمد عبدالناصر:

    قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن قواعد البيانات الرقمية الموجودة الآن، جرى تنفيذها لتساعد المواطنين وليس للقضاء على الفساد فقط.

    وأكد الرئيس السيسي، خلال جلسة التحول الرقمي بمؤتمر الشباب في ثاني أيامه بالعاصمة الإدارية، الأربعاء، إن قواعد البيانات الرقمية لها فوائد كثيرة، قائلا: "أنا لو عاوز أقدم لابني في مدرسة ممكن أعرف أقرب مدرسة ليا فيها مكان خالٍ، ولو عايز خدمة صحية كل بياناتي وتاريخي الطبي هتطلع أمام المسؤول عن تقديم الخدمة الطبية".

    وأكد السيسي، أن التحول الرقمي مشروع قومي كبير، ما أتاح من خلال البيانات المقدمة استبعاد مئات الآلاف من بطاقات التموين؛ في ظل وجود أشخاص لهم أكثر من بطاقة ويحصلون على دعم كبير وهم لا يستحقون.​

    السيسي قواعد البيانات الجديدة التموين مؤتمر الشباب

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