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    وكيل الرقابة الإدارية يستعرض تجربة التحول الرقمي بمؤتمر الشباب

    01:18 م الأربعاء 31 يوليو 2019
    وكيل الرقابة الإدارية يستعرض تجربة التحول الرقمي بمؤتمر الشباب

    هيئة الرقابة الإدارية

    كتب- محمد عبدالناصر:

    قال أكرم عبد الباسط، وكيل هيئة الرقابة الإدارية، إن مشروع التحول الرقمي للدولة المصرية من أهم المشروعات التي لا تقل قيمة عن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة الفترة الحالية.

    وأضاف وكيل هيئة الرقابة الإدارية، خلال كلمته بحفل تخريج شباب البرنامج الرئاسي، خلال اليوم الثاني لمنتدى الشباب الذي يعقد في العاصمة الإدارية، الأربعاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه في مؤتمر الشباب بجامعة القاهرة العام الماضي، بالتحول الرقمي للدولة المصرية، وأن أهداف التحول الرقمي تتمثل في القضاء على الفساد والحصول على حياة اجتماعية كريمة.

    وتابع: بدأنا تنفيذ حوكمة للخدمات، ويمكن للمواطن الحصول عليها من خلال بوابة مصر الرقمية والمراكز التكنولوجية، والبريد، وتطبيق على الموبايل.

    وأشار إلى أن أول تطبيق لهذه المنظومة كان في محافظة بور سعيد، وبدأت إجراءات الدفع الإلكتروني، وجرى التوصل لـ23 ألف كارت للدفع الإلكتروني، و1.6 مليون كارت على مستوى الجمهورية.

    وأكد أن التحول الرقمي في مصر يعتمد على 4 محاور رئيسية تتمثل في محور البنية المعلوماتية، والبنية الأساسية، وخدمات رقمية، وميكنة للجهات.

    الرقابة الإدارية كرم عبد الباسط لتحول الرقمي ؤتمر الشباب

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