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    مؤشر الفتوى: فتاوى الإخوان تحرض على العنف وتدعو لمواجهة الجيش والشرطة

    01:17 م الأربعاء 31 يوليه 2019
    مؤشر الفتوى: فتاوى الإخوان تحرض على العنف وتدعو لمواجهة الجيش والشرطة

    طارق أبو هشيمة

    كتب- محمود مصطفى:

    قال الدكتور طارق أبو هشيمة، المشرف على المؤشر العالمي للفتوى، إن تنظيم "القاعدة" أكثر التنظيمات إصدارا للفتوى بنسبة 51%، كاشفًا أن هزيمه "داعش" في العراق وسوريا أدت إلى تراجعه في إصدار الفتاوى.

    وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد الأربعاء، بمقر دار الإفتاء المصرية، للإعلان عن نتائج رصد المؤشر في النصف الأول من 2019، أن 55% من فتاوى الإخوان تحرض على العنف وتدعو لمواجهة قوات الجيش والشرطة في الدول.

    وقال إن التنظيمات الإرهابية تعتمد على تطبيق "التليجرام" بنسبة 4%؛ للسرية التي يتمتع بها وإمكانية حذف الرسائل بشكل أسرع، وأن 65 % من فتاوى "داعش" عبر تليجرام حول الجهاد ومواجهة الحكام.

    وأشار إلى أن من أبرز أسئلة الأقليات المسلمة "حكم إقامة المسلم في بلد غير مسلم، وحكم الزواج عن طريق الجهات الرسمية الأجنبية، وتناول اللحوم في المطاعم الأجنبية".​

    طارق أبو هشيمة العنف المؤشر العالمي للفتوى

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