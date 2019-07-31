برلماني: السيسي منح الشباب فرصا تاريخية لبناء مصر الحديثة

كتب- أحمد علي:

أشاد سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، بحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على التواصل الدائم مع الشباب، من خلال تنظيم مؤتمرات بصفة دورية للاستماع لهم .

وقال حساسين، في بيان اليوم، إن الرئيس السيسي، خلال كلمته بمؤتمر الشباب، وضع الجميع أمام مسئولياته عندما أكد أن القطاعات الحكومية كانت مترهلة، وتم رفع العمل في القطاع الحكومي وتطويره والنهوض به.

وأضاف أن الرئيس السيسي، أكد بشكل واضح أن كل ما تفعله الدولة المصرية لصالح الأجيال القادمة والشباب المصري الذي أمامه فرص تاريخية وقادر على استغلالها وتحقيق النجاح للمشاركة في صنع الدولة المصرية المدنية الحديثة والديمقراطية.

وتابع: منح الرئيس السيسي الشباب فرصًا تاريخية غير مسبوقة لبناء دولتهم الحديثة.