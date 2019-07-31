  • عاجل:المؤتمر السابع للشباب.. "مناقشات وتوجيهات" (تغطية خاصة)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مؤتمر الشباب الحج 2019 فاروق الفيشاوي منتخب شباب اليد تنسيق الجامعات أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز الطقس

    الجزائرية خريجة البرنامج الرئاسي: أعترف وأثني على الاحترافية ومستوى التدريبات

    11:47 ص الأربعاء 31 يوليه 2019
    الجزائرية خريجة البرنامج الرئاسي: أعترف وأثني على الاحترافية ومستوى التدريبات

    مؤتمر الشباب

    كتب- أحمد مسعد:

    قالت خديجة رزقي، إحدي خريجات البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي، إنها حصلت على فرصة نادرة للمشاركة في منتدى شباب العالم نوفمبر الماضي.

    وأضافت في حلف تخريج شباب البرنامج ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن البرنامج يعد فرصة جيدة لتطوير المهارات، وتابعت: "أعترف وأثني على الاحترافية ومستوى التدريبات، وكل الشكر والعرفان على تمكيننا من زيارة مصر وجهودكم المبذولة لإظهار روح الوحدة الأفريقية".​

    مؤتمر الشباب خديجة رزقي خريجات البرنامج الرئاسي منتدى شباب العالم

    الخبر التالى:

    غدا.. اللجنة الدينية بمجلس النواب تعقد اجتماعا لبحث استعدادات الوزارات لموسم الحج
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان