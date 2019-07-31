الجزائرية خريجة البرنامج الرئاسي: أعترف وأثني على الاحترافية ومستوى التدريبات

كتب- أحمد مسعد:

قالت خديجة رزقي، إحدي خريجات البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي، إنها حصلت على فرصة نادرة للمشاركة في منتدى شباب العالم نوفمبر الماضي.

وأضافت في حلف تخريج شباب البرنامج ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن البرنامج يعد فرصة جيدة لتطوير المهارات، وتابعت: "أعترف وأثني على الاحترافية ومستوى التدريبات، وكل الشكر والعرفان على تمكيننا من زيارة مصر وجهودكم المبذولة لإظهار روح الوحدة الأفريقية".​