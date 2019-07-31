فرج عامر: مؤتمر الشباب سيحقق جميع أهدافه لمصر وشبابها

كتب- أحمد علي:

وجه المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة، بمجلس النواب التحية والتقدير، للرئيس عبد الفتاح السيسي على حديثه الواضح والصريح بالمؤتمر الوطني السابع للشباب، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال "عامر"، في بيان اليوم، إن الرئيس السيسى كان واضحا وصريحا للغاية خلال كلمته أمام جلسة نموذج محاكاة الدولة المصرية عندما أكد أن لجنة الأزمات بالدولة تتعامل مع أي أزمة وحلها.

وأعرب عامر، عن ثقته الكاملة في أن هذا المؤتمر سيكون ناجحا ويحقق جميع أهدافه لصالح الشباب المصري ولمصر كلها خاصة أن الرئيس السيسي أكد أن أي توصية يتم طرحها لابد من أن تتحول إلى سياسات لتنفيذها.