وزيرا الإنتاج الحربي والتنمية المحلية يتابعان تصنيع الأتوبيسات الكهربائية

كتب- محمد نصار:

استقبل وزير الدولة للإنتاج الحربي، ووزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، ورئيس هيئة النقل العام بالقاهرة مسئولي شركة فوتون الصينية وشركة (IMUT ) ورئيس مؤسسة إدارة النقل الجماعي ببكين؛ لبحث آخر مستجدات العمل بشأن التصنيع المشترك للأتوبيسات الكهربائية بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

وحسب بيان، الأربعاء، أجرت شركة فوتون الصينية خلال اللقاء تقديمًا لإمكانيات ومواصفات الأتوبيس الذي تم التعاقد على تصنيعه بمصر لتعريف الحضور والمستخدمين للأوتوبيسات بجهاز النقل العام بالقاهرة والإسكندرية بها والرد على جميع استفساراتهم، كما تم إجراء تقديم عن منظومة تشغيل الأوتوبيسات الكهربائية بمدينة بكين لنقل هذه التجربة إلى المدن المصرية واكدت الشركة علي انها تعمل حاليا علي توريد أحدث الأوتوبيسات الكهربائية وبما يتناسب مع ظروف التشغيل والعوامل البيئية بمصر.

وأكد وزير التنمية المحلية أن تصنيع هذه المركبات الكهربائية يأتي في اطار خطة الحكومة في دعم منظومة النقل وتحديث أسطول الهيئة العامة للنقل العام من أجل القضاء على ظاهرة الازدحام مما يساهم في تخفيف الضغط المرورى بشوارع العاصمة والمدن الكبرى وتوفير أفضل خدمة للمواطنين مثمناً توجه الإنتاج الحربي لتوطين هذه الصناعة بمصر.

وطالب الوزير، الشركة المصنعة بمراعاة تيسير استخدام ذوي الحالات الخاصة لهذه الأتوبيسات حرصاً على راحتهم.

كما استعرض مسئولي شركة فوتون ما تم تنفيذه من إجراءات للشركة بعد توقيع عقود التعاون خلال شهر أبريل الماضي وأجرى وفد صيني زيارة لمصنع 200 الحربي خلال شهر يونيو الماضي للإشراف على بدء تجهيز خطوط الإنتاج اللازمة لتصنيع الأوتوبيسات الكهربائية.​