"بحوث الصحراء" ينظم دورة تدريبية لتطبيقات المعلومات الحيوية

كتب-أحمد مسعد:

ينظم مركز بحوث الصحراء، التابع لوزارة الزراعة متمثلا في شعبة البيئة وزراعات المناطق الجافة بالمركز، دورة تدريبية تحت عنوان "تطبيقات المعلوماتية الحيوية لدعم بحوث التكنولوجيا الحيوية النباتية بالبيئة الصحراوية".

وقالت الدكتورة فاطمة علي أحمد، رئيس الشعبة، في بيان، الأربعاء، إن هذه الدورة التدريبية إحدى أهم الدورات للشعبة من خلال قسم الأصول الوراثية برئاسة الدكتور محمد حامد هنداوي، ومنسق الدورة التدريبية الدكتور محمد علي عبد الحميد، باحث بوحدة الوراثة والسيتولوجى بالقسم، ويدرب فيها نخبة من الباحثين المتخصصين بالقسم.

وأضافت رئيس الشعبة أن الفترة المقبل تشهد تطورا ملحوظا في العمل البحثي التدريبي التنموي الخدمي الذي يعود بالنفع على المواطنين سواء من خلال البرامج البحثية التي يتم تمويلها من المركز أو الدورات التدريبية وورش العمل المختلفة في شتى الموضوعات ذات الصلة بالمجال البحثي لشعبة البيئة وزراعات المناطق الجافة بمركز بحوث الصحراء.