"الزراعة" تنظم 4 دورات تدريبية حول مكافحة أمراض المحاصيل

كتب-أحمد مسعد:

ينظم معهد أمراض بحوث النباتات بوزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، تحت رعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، 4 دورات تدريبية خلال أغسطس في محافظة الوادي الجديد تحت عنوان "المكافحة المتكاملة لأهم أمراض المحاصيل الحقلية والبستانية".

وقال الدكتور أشرف خليل، مدير المعهد، إن الدورات التدريبية ستكون في مراكز الخارجة والداخلة وبلاط وباريس، (الخارجة 4 -8/8- الداخلة 18-22/8- بلاط 8-12/9- باريس 15-19/9) وتتناول الدورات أهم امراض النخيل والنيماتودا وطرق الوقاية والعلاج مشاكل إنتاج الفاكهة وطرق التغلب عليها - الاتجاهات الحديثة لإنتاج فسائل نخيل البلح - الاستخدام الآمن للمبيدات - الاتجاهات الحديثة لمكافحة أمراض النبات.