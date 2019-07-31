زيادة جديدة.. وزير الطيران يصدر قرارًا بشأن رسوم المغادرة

القاهرة- مصراوي:

أصدر وزير الطيران المدني، القرار رقم 221، لسنة 2019، المؤرخ في 28 فبراير 2019، بشأن رسوم المغادرة من المطارات والموانئ المصرية.

وحدد القرار فئات طبقًا لعدة قواعد:

1. 25 دولارًا أمريكيًا عن كل راكب مغادر على الرحلات الجوية ورحلات الشارتر مقابل الخدمات التي تؤدى له.

2. 5 دولارات أمريكية عن كل راكب مغادر على الرحلات الجوية ورحلات الشارتر مقابل الخدمات التي تؤدى له.

3. زيادة رسوم الهبوط والإيواء والانتظار بنسبة 15%.

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، قرار وزير الطيران.

وجاء نص القرار كالتالي: