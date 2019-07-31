زيادة جديدة.. وزير الطيران يصدر قرارًا بشأن رسوم المغادرة
القاهرة- مصراوي:
أصدر وزير الطيران المدني، القرار رقم 221، لسنة 2019، المؤرخ في 28 فبراير 2019، بشأن رسوم المغادرة من المطارات والموانئ المصرية.
وحدد القرار فئات طبقًا لعدة قواعد:
1. 25 دولارًا أمريكيًا عن كل راكب مغادر على الرحلات الجوية ورحلات الشارتر مقابل الخدمات التي تؤدى له.
2. 5 دولارات أمريكية عن كل راكب مغادر على الرحلات الجوية ورحلات الشارتر مقابل الخدمات التي تؤدى له.
3. زيادة رسوم الهبوط والإيواء والانتظار بنسبة 15%.
ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، قرار وزير الطيران.
وجاء نص القرار كالتالي:
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