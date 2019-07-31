مساعد الرئيس لشؤون الدفاع يصل نواكشوط للمشاركة في تنصيب الرئيس الموريتاني

نواكشوط - (أ ش أ):

وصل الفريق أول صدقي صبحي مساعد رئيس الجمهورية لشؤون الدفاع والوفد المرافق له إلى نواكشوط فجر اليوم الأربعاء في زيارة لموريتانيا يشارك خلالها حفل تنصيب الرئيس الموريتاني المنتخب محمد ولد الشيخ الغزواني.

وقال مصدر رسمي موريتاني، إن الفريق أول صبحي سيترأس الوفد المصري ممثلا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية تنصيب الرئيس الموريتاني المقرر أن تقام يوم غد الخميس.

وكان في استقبال صبحي بمطار نواكشوط الدولي ، وفد موريتاني رفيع المستوى والسفير أحمد سلامة سفير مصر لدى موريتانيا والقتصل المصري المستشار عمرو كريم والمستشار الثقافي الدكتور نشأت ضيف.