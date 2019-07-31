برلماني: السيسي حريص على إيجاد قناة اتصال مباشرة مع الشباب

كتب- أحمد علي:

قال النائب محمد إسماعيل، إن هناك أهمية كبيرة لفعاليات الدورة السابعة للمؤتمر الوطني للشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تؤكد مدى اهتمام مصر بهذه الشريحة والسماع لرؤاها ومقترحاتها.

ونوه "إسماعيل"، في بيان له، إلى عدد حضور المؤتمر الذي يصل إلى 1500 شاب من مختلف المحافظات.

وأضاف: "المؤتمر دليل على الاهتمام بسماع جميع الرؤى والمقترحات، خاصة أن المؤتمر سيبدأ بنموذج محاكاة للدولة المصرية".

وشدد إسماعيل، على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو صاحب الفضل في إيجاد قناة الاتصال المباشرة مع الشباب والاستماع منهم ومحاورتهم بشكل مباشر، لافتا إلى الأهمية الكبيرة التى تعود على الشباب والوطن جراء هذه الفعاليات الشبابية.