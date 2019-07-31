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    نقيب الصحفيين: زيادة تأشيرات الحج الخاصة بالنقابة لـ 100

    12:26 ص الأربعاء 31 يوليو 2019
    نقيب الصحفيين: زيادة تأشيرات الحج الخاصة بالنقابة لـ 100

    ضياء رشوان نقيب الصحفيين

    كتب مصطفى علي:

    أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، موافقة السفير أسامة النقلي سفير السعودية لدى مصر، على طلب النقابة برفع عدد تأشيرات الحج المقدمة للنقابة إلى 100 تأشيرة.

    وكانت النقابة حصلت الأسبوع الماضي على 60 تأشيرة لأعضائها.

    وقالت النقابة في بيان اليوم، إنه من المقرر أن يبدأ تسلم التأشيرات الإضافية غدًا الأربعاء، وسيتم توزيعهم طبقا للقرعة التي تم إجرائها بالنقابة ووفقا للقواعد التي وضعتها وأعلنتها لجنة الحج بها.

    وتوجه النقيب بخالص شكره للسفير السعودي والسلطات السعودية على الاستجابة لمطالب النقابة.

    ضياء رشوان نقابة الصحفيين الحج 2019 تأشيرات الحج
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