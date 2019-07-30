  • عاجل:المؤتمر السابع للشباب.. "مناقشات وتوجيهات" (تغطية خاصة)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مؤتمر الشباب الحج 2019 فاروق الفيشاوي منتخب شباب اليد تنسيق الجامعات أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز الطقس

    متحدث "النواب": السيسي تناول قضايا مؤتمر الشباب بصراحة وشفافية

    11:30 م الثلاثاء 30 يوليه 2019
    متحدث "النواب": السيسي تناول قضايا مؤتمر الشباب بصراحة وشفافية

    الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب

    كتب - أحمد علي:

    اعتبر النائب صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامي لمجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تناول بكل صراحة وشفافية القضايا التي تم طرحها خلال جلسة محاكاة الحكومة بالمؤتمر الوطني السابع للشباب المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

    وأشار حسب الله - في بيان اليوم الثلاثاء- إلى أن حضور ومشاركة الرئيس السيسي في مؤتمرات الشباب جعلت هناك التزاما حقيقيا من الحكومة بتنفيذ التوصيات الصادرة عن هذه المؤتمرات.

    وأشاد المتحدث الإعلامي لمجلس النواب بتفاعل الرئيس السيسي مع شباب جلسة المحاكاة، مشيرا إلى أن الشباب أكد بدوره أنه على وعي وإدراك كاملين بجميع القضايا التي تهم الدولة المصرية.

    النائب صلاح حسب الله مجلس النواب مؤتمر الشباب السيسي

    الخبر التالى:

    ثاني مصري يتسلق قمة "إيفرست": "كنت بشتغل 18 ساعة يومياً"
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان