الأنبا إرميا يزور شيخ الأزهر للاطمئنان على صحته

القاهرة - أ ش أ:

زار الأنبا إرميا، الأسقف العام، رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، اليوم الثلاثاء، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الجامع الأزهر؛ للاطمئنان على صحته عقب عودته من رحلته العلاجية خارج مصر.

ورافق الأنبا إرميا - خلال الزيارة - جرجس صالح، الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط، ومدير العلاقات "المسكونية والحوار" بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي.

وكان البابا تواضروس الثاني ، بابا الأسكندرية ، بطريرك الكرازة المرقسية قد أجرى، اتصالًا هاتفيًا بالدكتور الطيب للاطمئنان على صحته.

يذكر أن الدكتور الطيب قد عاد إلى أرض الوطن بعد رحلة علاجية في ألمانيا وفرنسا، أجرى خلالها فحوصا طبية حول العمود الفقري ، كما أجرى عملية جراحية بالعين. ​​