الخميس.. "الثقافة" تحتفل بمرور 1050 عامًا على إنشاء القاهرة

القاهرة - أ ش أ:

يحتفل قطاع شئون الإنتاج الثقافي التابع لوزارة الثقافة، بعد غدٍ الخميس، بمرور 1050 عامًا على إنشاء مدينة القاهرة، وذلك بمقر مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك.

وذكر القطاع -في بيان اليوم الثلاثاء- أن المكتبة تنظم الاحتفالية تحت عنوان (القاهرة بوابة الشرق وقبلة الرحالة والمستشرقين)، ويُشارك فيها المؤرخ الدكتور أيمن فؤاد سيد أستاذ التاريخ الإسلامي، والدكتور فتحي صالح خبير التراث والمدير الشرفي لمركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي، والدكتور محمد حسام الدين إسماعيل أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة عين شمس، ويدير الاحتفالية ياسر مصطفى عثمان مدير المكتبة.

ويُقام معرض فني على هامش الاحتفال تحت عنوان (من وحي القاهرة)، يضم مجموعة صور عن أهم معالم القاهرة التاريخية، ومعرض فوتوغرافي بعنوان القاهرة الخديوية للفنان طارق المري، بالإضافة إلى خرائط تُعرض لأول مرة عن مدينة القاهرة، ومعارض فنية وتوثيقية للعاصمة، وعروض أفلام تسجيلية.​