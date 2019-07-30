عضو تنسيقية شباب الأحزاب: الشباب أثبتوا قدرتهم لتولي المسئولية

كتب- محمد نصار:

قال علاء عصام، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أحد أعضاء وفد التنسيقية المشارك في المؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة، إن الشباب لديهم القدرة على معرفة المشكلات التي واجهت مصر، وماذا فعلت الحكومة المصرية لحلها، إلى جانب تمكنهم من طرح رؤية لحلها.

وأضاف عصام لمصراوي، أن الشباب المتواجدين في المؤتمر استطاعوا إثبات قدرتهم على تولي مهام الوزراء والمسئولين والمحافظين خلال السنوات المقبلة، وما يؤكد ذلك أنهم كانوا محل إشادة وتقدير من الحضور وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشاد بتنظيم المؤتمر، قائلًا: "المؤتمر على مستوى التنظيم هائل، كأنه مؤتمر عالمي يقام على أرض العاصمة الإدارية الجديدة، التي أصبحت مركز المال والأعمال الجديد لمصر، والمشهد حضاري مشرف جدًا".