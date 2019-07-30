"الشهابي": مؤتمر الشباب يركز على العدالة الاجتماعية وحماية الفقراء

كتب- محمد نصار:

قال إبراهيم ناجي الشهابي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المشارك في المؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي تستضيفه العاصمة الإدارية، إن مؤتمر الشباب في نسخته الحالية يشهد تركيزًا كبيرًا من جانب الحكومة على العدالة الاجتماعية والتحديات التي تواجه الأسرة المصرية نتيجة ارتفاع الأسعار ضمن تداعيات تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف الشهابي، لمصراوي، اليوم الثلاثاء، إنه يوجد توجه حكومي نحو توسيع شبكات الضمان الاجتماعي لحماية الطبقات الفقيرة من تداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح أن نموذج المحاكاة في نسخته الحالية يشهد تطورًا كبيرًا مقارنة بالنسخ السابقة له بسبب تنوع الآراء ما بين السياسيين ممثلين في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشباب الباحثين، وشباب البرنامج الرئاسي، بحضور الحكومة والرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار إلى أن الجلسة كانت تفاعلية بدرجة كبيرة جدًا: "هذا النموذج اكتسب حالة من المصداقية نتيجة عفوية أحداثه، والتوصيات التي خرجت منه دقيقة جدًا وعلمية وأعتقد أن جزء كبير منها ستكون ضمن توصيات المؤتمر النهائية".