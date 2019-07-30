غدًا.. بدء تنسيق المرحلة الثانية للناجحين في الثانوية العامة

كتب - محمد قاسم:

يبدأ مكتب تنسيق القبول التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، صباح غد الأربعاء، أعمال تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات والمعاهد للناجحين في الثانوية العامة، ويستمر حتى الأحد 4 أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثانية لطلاب الشعبة العلمية هو 320 درجة فأكثر بنسبة 78.05% لأقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الأولى، ويبلغ عدد الطلاب 175 ألفا و673 طالبا، وبالنسبة للحد الأدنى لطلاب الشعبة الأدبية للحاصلين على 279 درجة فأكثر أي بنسبة 68.05%، ويبلغ عدد الطلاب 54 ألفا و305 طلاب.

ويلتزم مكتب التنسيق عند الترشيح برغبات الطلاب المسجلة على الموقع وفقا لآخر تسجيل قام به الطلاب وفي حدود القواعد والشروط، وأتم مكتب التنسيق في المرحلة الأولى التي تم الإعلان عن نتيجتها الأحد الماضي توزيع 142 ألفا و961 طالبا في المرحلة الأولى خلال المدة المعلن عنها منذ بدء العمل.

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لمكتب التنسيق في المرحلة الأولى من الشعبة العلمية 45 ألفا و165 طالبا، والشعب والأدبية 97 ألفا و797 طالبا، وبإجمالي 142 ألفا و962 طالبا، فيما لم يتقدم من الشعبة العلمية 46 طالبا، ومن الشعبة الأدبية 751 طالبا، بإجمالي 797 طالبا.