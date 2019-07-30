"الزراعة" تنظم حملات مكثفة على شوادر وأماكن بيع الأضاحي

كتب - أحمد مسعد:

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي ،اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة للتفتيش على شوادر بيع الأضاحي للمواطنين.

وقال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة - في تصريح اليوم - إن الحملة ضمت ممثلين من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، لمراقبة ومتابعة شوادر وأماكن بيع الأضاحي.

وأضاف أن الحملة تأتي تنفيذا لتعليمات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمتابعة الحالة الصحية للحيوانات المعروضة والمطروحة للبيع كأضاحي في المنافذ التابعة لوزارة الزراعة، وكذلك المنافذ الخاصة، للاطمئنان على الحالة الصحية للحيوانات والتأكد من الرعاية البيطرية، وتوافر المياه للقطيع والعلائق المناسبة، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال وجود أي حالة مرضية.

كان وزير الزراعة أعلن أسعار بيع الأضاحي في منافذ الوزارة لهذا العام على أن تكون 52 جنيها للأبقار، 42 جنيها للجاموس، 60 جنيها لكل من الأغنام والماعز، وهذا السعر أقل عن العام الماضي بنسبة 10% تقريبا.

من جانبها، قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن هذه الحملات للمرور ومتابعة الأضاحي مستمرة، وحتى نهاية أيام التشريق، وعلى مستوى مراكز ومحافظات الجمهورية..مناشدة المواطنين بالنحر في المجازر المعتمدة، والتي يتم فيها الكشف البيطري على الحيوانات قبل الذبح، ويتم الذبح والنحر بالطرق العلمية السليمة، لضمان الحصول على لحوم أفضل، والحد من التلوث البيئي.

وأضافت أنها قد أصدرت تعليماتها بإلغاء الإجازات والراحات لكافة العاملين في المجازر والأطباء البيطريين بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومديريات الطب البيطري، وكذلك قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، ومديريات الزراعة، وحتى نهاية أيام التشريق لضمان توافر الأضاحي بالحالات الصحية السليمة، وكذلك اللحوم المعروضة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي من يتلاعب.

وأوضحت أن الغرض الأساسي من تلك الحملات هو توعية المواطنين بكيفية اختيار الأضاحي السليمة الصحيحة الخالية من العيوب والأمراض، وكذلك نصح التجار والمربين بكيفية رعاية وإيواء الأضاحي بالشكل السليم الذي يحافظ على معدلات أدائها في أماكن الإيواء المؤقتة (شوادر - أماكن البيع) حتى البيع.