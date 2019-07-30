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    السيسي منتقدًا عدم طلاء المباني: "هو فيه دولة كده؟"

    09:56 م الثلاثاء 30 يوليو 2019
    السيسي منتقدًا عدم طلاء المباني: "هو فيه دولة كده؟"

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    كتب- محمد نصار:

    قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة عانت من الترهل في القطاع الحكومي خلال السنوات الماضية، مما تسبب في تعاظم المشكلات في كافة القطاعات.

    وأضاف السيسي، خلال جلسة "محاكاة الدولة المصرية" ضمن فعاليات مؤتمر الشباب اليوم الثلاثاء: "كل قطاع أدخله ألاقي الدنيا صعبة.. صعبة أوي بدليل، إمشوا على الطرق هتلاقوا المباني كلها طوب أحمر، ده بيعكس إيه، هوا فيه دولة كده؟ كلها طوب أحمر".

    وواصل الرئيس: "يادوب اللي بتعمله الحكومة أو المطورين العقاريين هو بس اللي مدهون، وبالمناسبة يبدوا إن إحنا رضينا بالقبح ونسينا الحُسن، ده بيعكس الدولة راحت لفين، كل كلامي ده بيأكد إننا مبدأناش الإجراءات دي في ظل ظروف طبيعية، الشعب في مصر كان شعبًا ثائرًا".

    وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بدورته السابعة تحت شعار (ابدع.. انطلق)، والذي يعقد في العاصمة الإدارية الجديدة.

    بدأ المؤتمر، الذي يعقد على مدار يومين، بجلسة افتتاحية للرئيس السيسي أعقبها استراحة قصيرة تلاها بدء فعاليات نموذج محاكاة الدولة المصرية.

    السيسي طلاء المباني مؤتمر الشباب العاصمة الإدارية

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