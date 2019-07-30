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    الصحة تنشر أماكن عيادات الإقلاع عن التدخين مجانًا

    09:52 م الثلاثاء 30 يوليو 2019
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    كتب - أحمد جمعة:

    كشفت حملة "100 مليون صحة"، عن أماكن عيادات الإقلاع عن التدخين التي تم افتتاحها بكل محافظات مصر.

    وقالت المبادرة عبر حسابها على "فيسبوك" مساء الثلاثاء: "هتساعدكوا تبطلوا تدخين وتحافظوا على صحتكوا وصحة اللي حواليكوا".

    وتعمل العيادات من التاسعة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا، وتقدم خدمات للمواطنين حول كيفية الإقلاع تدريجيا عن السجائر وكل أشكال التبغ الضار بالصحة.

    فيسبوك حملة 100 مليون صحة التدخين

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