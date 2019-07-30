  • عاجل:المؤتمر السابع للشباب.. "مناقشات وتوجيهات" (تغطية خاصة)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مؤتمر الشباب الحج 2019 فاروق الفيشاوي منتخب شباب اليد تنسيق الجامعات أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز الطقس

    السيسي عن بيع شقق المنصورة الجديدة: "الناس مش فقيرة"

    09:37 م الثلاثاء 30 يوليه 2019
    السيسي عن بيع شقق المنصورة الجديدة: "الناس مش فقيرة"

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    كتب- محمد نصار:

    أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أهمية المدن الجديدة التي تقيمها الدولة في مختلف المناطق.

    وقال الرئيس السيسي، خلال جلسة "محاكاة الدولة المصرية"، ضمن فعاليات اليوم الأول لمؤتمر الشباب الوطني في نسخته السابعة، اليوم الثلاثاء: "نتحدث عن 14 مدينة، سيتم افتتاح مدن أسوان الجديدة، وغرب قنا، وأسيوط الجديدة، والفشن، والجزء الخاص بالدلتا، والمنصورة الجديدة، ورشيد الجديدة، وشرق بورسعيد، والعلمين الجديدة".

    وأضاف الرئيس: "يعني أنا أبقى في المنصورة وأروح أصيف في الإسكندرية ولا أطلع على المنصورة الجديدة.. وبالمناسبة بقى كل الإسكان اللي اتعمل في المنصورة الجديدة تقريبًا اتباع.. الناس مش فقيرة زي ما الناس فاهمة كده".​

    السيسي شقق المنصورة الجديدة مؤتمر الشباب مدن أسوان الجديدة

    الخبر التالى:

    الصحة تنشر أماكن عيادات الإقلاع عن التدخين مجانًا
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان