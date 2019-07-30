"المواطن هيتسفيد ايه؟".. السيسي يرد على منتقدي العاصمة الإدارية

كتب- محمد نصار:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة لمن يوجه انتقادات لجدوى العاصمة الإدارية الجديدة بالنسبة للمواطن العادي.

وقال الرئيس السيسي، خلال جلسة "محاكاة الدولة المصرية 1" ضمن فعاليات اليوم الأول لمؤتمر الشباب الوطني في نسخته السابعة، اليوم الثلاثاء: "اللي بيقول المباني الجميلة دي والرائعة في العاصمة المواطن خد منها إيه، أنت متصور إنك لو مكنتش هتاخد شقة في العاصمة تبقى ماخدتش، لو اشتغلت فيها دي مش فرصة عمل؟ هوا المكان ده هيقوم لوحده ولا هيقوم بالبناء والتعمير والتشغيل؟ اللي هيسكن جزء من الموضوع، لكن اللي بيعمل الشغل ده بيعمله نتيجة وجود المشروعات دي".

وأضاف الرئيس السيسي: "المواطن البسيط اللي عايز ياخد 100 أو 150 جنيه يرجع بيهم لبيته، الناس عايزين قوت يومهم، ولو إحنا نجحنا في رفع دخلهم يبقى نجحنا في مهمتنا".