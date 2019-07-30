السيسي يشيد بأفكار الشباب خلال جلسة محاكاة الدولة المصرية

القاهرة - أ ش أ:

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأطروحات وأفكار الشباب خلال جلسة محاكاة الدولة المصرية، مؤكدا أن الوقت غير كاف لطرحها بشكل جيد.

وقال السيسي، خلال مداخلة له في جلسة محاكاة الدولة المصرية بالنسخة السابعة لمنتدى الشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة: "الشباب قام بجهد كبير لجمع هذه الدراسات والأبحاث والأفكار"، كاشفا عن أنه التقى بهم على مدار 6 ساعات لعرض هذه الأفكار وكانت جيدة، مؤكدا أن الوقت خلال الجلسة غير كاف لعرضها بشكل واضح وجيد.

واقترح الرئيس على الشباب والباحثين والخبراء التنسيق فيما بينهم من أجل الاستفادة من هذه الأفكار وعرضها بشكل جيد بهدف تحويل هذه الأطروحات إلى مشروعات حقيقية تسهم بفاعلية في النهوض بالوطن.​