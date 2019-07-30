وزيرة التخطيط: "مفيش إصلاح من غير تكلفة"

كتب- محمد نصار:

قالت وزيرة التخطيط، إن الدولة بدأت الإصلاح الاقتصادي منذ أقل من 3 سنوات، وهذا المدى الزمني قصير جدًا في إطار الإصلاح الاقتصادي الحقيقي: "مفيش إصلاح حقيقي من غير تكلفة".

وأضافت وزيرة التخطيط، خلال جلسة "محاكاة الدولة المصرية 1" ضمن فعاليات اليوم الأول لمؤتمر الشباب الوطني السابع: "قررنا مناخدش مسكنات، نعمل إصلاح حقيقي، أتعب شوية وبعدين أبقى قوية".

وأشارت الوزيرة، إلى أن مصر وضعت أكبر حزمة لخدمات الحماية الاجتماعية تزامنًا مع البدء في برنامج الإصلاح الاقتصادي: "الدولة المصرية عملت الكثير من الموازنات، وفرنا في حدود 900 ألف فرصة عمل سنويًا، وانخفض مؤشر البطالة إلى 8.1%".

وأوضحت وزيرة التخطيط، أن بحث الدخل والإنفاق كان يتم كل 5 سنوات، ونتيجة استخدام التكنولوجيا وقاعدة البيانات أصبح يتم كل عامين، وبناءً عليه يمكن وضع الخطط التنموية، وبدأنا هذا البحث بشكل ميداني عام 2017 على فترتين، وتم الانتهاء منه في النصف الثاني من 2018.

وتابعت: هذا البحث يعطي مؤشرات إيجابية ومؤشرات سلبية، المؤشرات الإيجابية في هذا البحث قالت إنه 70% من المجتمع المصري يستفيد من الدعم الغذائي وكذلك برامج الحماية الاجتماعية، وفي البحث السابق كان دعم الطاقة يستفيد منه 40% من الطبقات العليا بنحو 70% من دعم الطاقة".