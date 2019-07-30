حلم "دهب" يتحقق.. عرض لتصوير إعلانات "100 مليون صحة"

كتب - أحمد جمعة:

عرضت الدكتورة ريهام غلاب، مدير مبادرة "100 مليون صحة" للأمراض غير السارية، ومبادرة الرئيس لدعم الحياة الصحية، الاستعانة بالسيدة منال مصطفى والشهيرة "دهب" كبطلة لحملة "100 مليون صحة" لدعم الحياة الصحية، في الإعلانات التي تذاع خلال الفترة المقبلة.

كانت "دهب" قد تحدثت خلال عرض فيلم تسجيلي بعنوان "بطل كل يوم" بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر السابع للشباب، والذي يعقد اليوم الثلاثاء.

واستعرض الفيلم عددًا من النماذج الناجحة بالمجتمع المصري من بينهم ذوي القدرات الخاصة والذين رفضوا الاستسلام وتحدوا كل الظروف بإرادة قوية من أجل تحقيق أهدافهم ويجسد حرصهم على تجاوز أي دعوات يأس واستبدالها بمسيرة إصرار على العمل الجاد لبناء مستقبل أكثر إشراقا.

وتناول الفيلم قصة امراة مصرية بسيطة تدعى منال مصطفى "دهب" حاصلة على بكالوريوس تجارة خارجية وصاحبة مشروع عربة طعام (أم دهب)، وتمنت أن تصبح مذيعة.

وطلبت الدكتورة ريهام غلاب، التواصل مع "منال مصطفى" للاتفاق على الإجراءات اللازمة لبدء تصوير الإعلانات.

وقالت ريهام غلاب: "ست الستات دهب هتكوني بطلة 100 مليون صحة لدعم الحياة الصحية، وهتصوري إعلانات 100 مليون صحة.. قلولها حلمك هيتحقق وهتصوري قريب".