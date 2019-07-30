السيسي: مصر استعدت جيدًا للتعامل مع "سد النهضة" بالتفاوض

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر استعدت جيدًا لقضية سد النهضة، خاصة في مراحل التفاوض مع الجانب الإثيوبي.

وأشار الرئيس خلال كلمته بجلسة محاكاة الدولة المصرية، بمؤتمر الشباب الذي يعقد اليوم بالعاصمة الإدارية، إلى أن هناك دراسات أجرتها مصر لتقدر حجم المياه الذي سيتم حجزه عن مصر مع بداية تشغيل سد النهضة.

وأضاف السيسي: "لا بدَّ من الاتفاق مع الأشقاء في إثيوبيا على فترة ملء خزان السد، بالشكل الذي نستطيع معه تحمل الأضرار، ويجب أن نقدر حجم المياه التي نستطيع تحمل فقدانها، التي من الممكن أن نتوافق عليها".

وأكد الرئيس إن مؤتمر الشباب السابق، كانت هناك توصية بتوفير مصانع متوسطة للشباب، وبالفعل تم تنفيذ ما يقرب من 5400 مصنع بتكلفة تقدر بـ10 مليارات جنيه بخلاف ثمن الأرض والمرافق.

وأشار الرئيس إلى ضرورة وضع أسس في التعامل فيما بيننا ترتكز على العلم والموضوعية والاتقان في كل القضايا التي تخص الدولة، لافتًا إلى أن الدولة تأخرت طوال الـ40 سنة الماضية في اتخاذ إجراءات لصالح الدولة لكن لم تحدث تحسبا لرد الفعل من الرأي العام.