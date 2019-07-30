"مصالحات الأزهر" تُكثف حملاتها التوعوية ضد الثأر بالصعيد

كتب - محمود مصطفى:

قررت اللجنة العليا للمصالحات الثأرية بالأزهر الشريف، تكثيف حملاتها التوعوية في المحافظات التي تعاني من المشكلات الثأرية خاصة محافظات الصعيد، وتدعيم قوافل التوعية بأساتذة من الشريعة، وعلم النفس، وعلم الاجتماع، وتكثيف الزيارات الميدانية للجان المتابعة، والنزول إلى أرض الواقع بالتعاون مع الجهات الأمنية والقيادات الشعبية والمحلية.

وأوضحت اللجنة – التي عقدت اجتماعها الشهري الثاني بمجمع البحوث الإسلامية اليوم الثلاثاء – أن الحملات التي تتم بالتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظات، تأتي للتوعية ضد الثأر ودراسة ما استجد من أحداث ومشكلات على الساحة في هذه الأيام، ومتابعتها من خلال اللجان الفرعية بالمحافظات، مشيرة إلى أنها استعرضت الجهود المبذولة في الفترة الماضية ومتابعة ما تم إنجازه، وأهم الملاحظات التي يمكن تلافيها فيما هو قادم.

حضر الاجتماع الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر السابق، والدكتور سعيد عامر أمين اللجنة، والدكتور عبد الفتاح العواري عميد كلية أصول الدين، والدكتور عبدالمنعم فؤاد المشرف العام على الأروقة العلمية بالأزهر.​