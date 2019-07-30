جامعة الأزهر تنظم دورة تدريبية للنهوض بالبحث العلمي في كافة القطاعات

كتب - محمود مصطفى:

نظمت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الدكتور طارق سلمان، دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بمختلف الكليات بالقاهرة والأقاليم للقطاعات العملية والتطبيقية بالجامعة.

وقال الدكتور طارق سلمان - في بيان اليوم الثلاثاء : "إن ذلك يأتي في إطار النشاط العلمي الكبير الذي تشهده كافة قطاعات الجامعة بالقاهرة والأقاليم في مجال النهوض والارتقاء بالبحث العلمي في كافة التخصصات العلمية والنظرية".

وأضاف سلمان: "أن الدورة التدريبية تعقد بعنوان (SciVal Champions) وتهدف لتكوين فريق متميز من المتمكنين والمتقنين لمحرك البحث (SciVal) والمقدم من (Elsevier) بالتعاون مع بنك المعرفة المصري"، موضحًا أنه يمكن عن طريقه الإطلاع والمتابعة للإنتاج البحثي للأقسام والتخصصات العلمية المختلفة على مستوى الجامعة والجامعات الأخرى محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وأوضح أنه يمكن من خلال الدورة التدريبية تحديد النقاط البحثية الأكثر جدلًا، والتي لها اهتمام علمي كبير في الفترة الحالية وبالتالي يسهم في وضع الخطط البحثية للأقسام والكليات، وأيضًا يرفع من فرص قبول النشر الدولي للأبحاث في المجلات المتقدمة في تصنيفات (Scopus and Clarivae analytics).

وأكد أن فريق (Al-Azhar SciVal Champions) سيكون له دور كبير في متابعة تجهيز البيانات والإحصائيات المطلوبة للتصنيفات الدولية للجامعة وأيضًا تقارير الإنتاج العلمي والبحثي للإدارة العليا للجامعة، بالإضافة إلى تدريب زملائهم في كلياتهم المختلفة على كيفية الاستفادة من هذا المحرك البحثي العملاق، وتشغيل المكتبة الرقمية لخدمة الباحثين؛ للنهوض والارتقاء بالبحث العلمي في كافة قطاعات جامعة الأزهر.