​مؤشر البحث العلمي: مصر تحتل المرتبة ٩٢ بمؤشر الابتكار العالمي في 2019

القاهرة - أ ش أ:

أعلن مؤشر البحث العلمي لشهر يوليو الحالي عن احتلال مصر المرتبة رقم ٩٢ في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2019، متقدمة ٣ مراكز عن العام السابق من بين 129 دولة شملها المؤشر.

وأوضح المؤشر أن ترتيب مصر بدأ في التقدم منذ ثلاث سنوات بعدما تأخرت في الترتيب العالمي وكانت في المرتبة 107 عالميا عام 2016.

كما جاءت مصر في مرتبة متقدمة في مؤشرات مخرجات الابتكار حيث احتلت المرتبة 74 عالمياً ويشمل (مؤشر إنتاجية الابتكار والمعرفة في المرتبة 64 عالمياً ومؤشر المخرجات الإبداعية في المرتبة 89 عالمياً).

يذكر أن مؤشر الابتكار العالمي يصدر كل عام بالتعاون مع جامعة كورنيل والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال (الإنسياد) والمنظمة العالمية للملكية الفكرية ويقوم بترتيب الدول وفقاً للابتكار ومؤسساته والعوامل المساعدة عليه.

ومؤشر "الشهر" هو مؤشر للعلوم والتكنولوجيا، يصدره شهريا المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وكانت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، قد قامت بإنشاء المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار في فبراير 2014، كإضافة لجهودها الرامية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد القائم على المعرفة، ويهدف إلى مساعدة صانعي القرار في وضع السياسات، التي يتعين اتخاذها في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، لمواجهة تحديات المستقبل ولتوحيد مصادر بيانات العلوم والتكنولوجيا في مصر بحيث يكون المرصد هو المصدر الأول لمعلومات وبيانات العلوم والتكنولوجيا والابتكار لجميع الهيئات الدولية، مثل اليونسكو ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، وغيرها من المنظمات الدولية.​