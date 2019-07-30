أكثر الكلمات إنتشاراً

مؤتمر الشباب الحج 2019 فاروق الفيشاوي منتخب شباب اليد تنسيق الجامعات أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز الطقس

البابا تواضروس يفتتح مؤتمر كهنة الخليج الرابع بوادي النطرون

07:20 م الثلاثاء 30 يوليه 2019
البابا تواضروس يفتتح مؤتمر كهنة الخليج الرابع بوادي النطرون

البابا تواضروس الثاني

القاهرة - أ ش أ:

افتتح البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مؤتمر كهنة الكنائس القبطية الارثوزكسية بمنطقة الخليج العربي.

يشارك في المؤتمر، الذي يقام في مركز لوجوس البابوي بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات، والآباء الكهنة وزوجاتهم.

يذكر أن مؤتمر كهنة الخليج يُعد الرابع على التوالي، حيث يقام في هذا التوقيت من كل عام، على مدار ثلاثة أيام.

وكان البابا تواضروس قد ترأس قداس الذكرى السنوية الأولى لرحيل الأنبا ابيفانيوس أسقف ورئيس دير الأنبا مقار بوادي النطرون.​

هذا المحتوى من

البابا تواضروس الثاني وادي النطرون الخليج العربي

الخبر التالى:

​مؤشر البحث العلمي: مصر تحتل المرتبة ٩٢ بمؤشر الابتكار العالمي في 2019
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان