موقف إنساني ورسالة شكر.. ماذا قال السيسي في حفل افتتاح مؤتمر الشباب؟

"نفسي أسمع صوتك".. موقف إنساني من السيسي مع "أم كلثوم أولادنا" (فيديو)

السيسي يشاهد فيلمًا عن الإصلاح الاقتصادي بنموذج محاكاة الدولة المصرية

كتب- محمد نصار:

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتاح المؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة، والذي يعقد على مدار اليوم وغدًا بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني للشباب استجابة من الرئيس السيسي لأمنية فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب حرصه على توجيه رسالة شكر وعرفان بالجميل للشعب المصري.

أمنية فتاة

طالبت هديل ماجد، 25 عامًا، إحدى النماذج المشرفة التي يقدمها المؤتمر الوطني للشباب في دورته السابعة، من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن يسمح لها بالغناء أمامه، قائلة "فخورة كوني مصرية، ملقبة بأم كلثوم أولادنا".

وأضافت هديل، موجهة حديثها للرئيس السيسي: "ممكن أطلب من الرئيس طلب.. أتمنى تسمع صوتي، ممكن، هغني مقطع لأم كلثوم من أغنية مصر تتحدث عن نفسها".

ورد الرئيس السيسي، قائلًا: "دا أنا نفسي أسمع صوتك، اتفضلي".

وهديل ماجد من مطربي مهرجان "أولادنا" لذوي الاحتياجات الخاصة.

رسالة شكر

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على توجيه التحية والتقدير للشعب المصري وذلك في كلمته بافتتاح المؤتمر الوطني السابع للشباب، والذي يعقد بالعاصمة الإدارية اليوم الثلاثاء.

وقال الرئيس في كلمته: "كل التحية والتقدير للشعب المصري ولهم فضل كبير فيما تحقق من نجاحات خلال السنوات الخمس الأخيرة".

وأضاف الرئيس السيسي: "دايمًا المؤتمرات تعطي شحنة ضخمة وعظيمة جدًا من الأمل والإيجابية، خليني أوجهلكم جميعًا كل التحية والتقدير والاحترام والاعتزاز، وكل ما تحقق خلال الـ5 سنوات الماضية، واللي مكنش ممكن أبدًا يتحقق لولاكم، وتكراري للجملة دي اعتراف وعرفان بجميل المصريين على المصريين".

وواصل: "لو مقبول أقول عرفان مني باللي عملتوه وبتعملوه وهتعملوه خلال السنين اللي جاية علشان يبقى في أمل ومستقبل كبير لولادنا، مرة تانية كل الاعتزاز والمحبة ليكم يا شعب مصر، شعب بلادي".

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهد اليوم الثلاثاء، انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بدورته السابعة تحت شعار (ابدع.. انطلق)، والذي يعقد في العاصمة الإدارية الجديدة.

بدأ المؤتمر، الذي يعقد على مدار يومين، بجلسة افتتاحية للرئيس السيسي يعقبها استراحة قصيرة يليها بدء فعاليات نموذج محاكاة الدولة المصرية.