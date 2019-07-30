"نموذج محاكاة الدولة المصرية".. بدء أولى جلسات مؤتمر الشباب السابع

"نفسي أسمع صوتك".. موقف إنساني من السيسي مع "أم كلثوم أولادنا" (فيديو)

موقف إنساني ورسالة شكر.. ماذا قال السيسي في حفل افتتاح مؤتمر الشباب؟

السيسي يشاهد فيلمًا عن الإصلاح الاقتصادي بنموذج محاكاة الدولة المصرية

كتب- محمد نصار:

بدأت قبل قليل، فعاليات الجلسة الأولى للمؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة، والذي يعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت عنوان "نموذج محاكاة الدولة المصرية 1" وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء اليوم.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهد اليوم الثلاثاء، انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بدورته السابعة تحت شعار (ابدع.. انطلق)، والذي يعقد في العاصمة الإدارية الجديدة.

بدأ المؤتمر، الذي يعقد على مدار يومين، بجلسة افتتاحية للرئيس السيسي أعقبها استراحة قصيرة.