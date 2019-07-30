بعد افتتاح السيسي.. ننشر أجندة اليوم الأول للمؤتمر الوطني للشباب

كتب- محمد نصار:

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بدورته السابعة تحت شعار (ابدع.. انطلق)، والذي يعقد في العاصمة الإدارية الجديدة.

وبدأ المؤتمر، الذي يعقد على مدار يومين، بجلسة افتتاحية للرئيس السيسي يعقبها استراحة قصيرة يليها بدء فعاليات نموذج محاكاة الدولة المصرية، وتشمل فعاليات المؤتمر الوطني السابع عقد المؤتمر الأول لمبادرة (حياة كريمة).

وينشر مصراوي أجندة اليوم الأول للمؤتمر الوطني السابع للشباب، حيث تبدأ في تمام السادسة والنصف جلسة محاكاة تحت عنوان "نموذج محاكاة الدولة المصرية 1" وتستمر حتى الساعة الثامنة.

وتنطلق في تمام الثامنة والنصف مساء اليوم جلسة المحاكاة رقم 2 تحت عنوان "نموذج محاكاة الدولة المصرية 2" وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً، وتختتم بعدها فعاليات اليوم الأول للمؤتمر.