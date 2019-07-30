السيسي يشاهد فيلم "بطل كل يوم" خلال افتتاح مؤتمر الشباب

كتب- محمد عبدالناصر:

عرضت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني السابع للشباب، فيلمًا تسجيلياً بعنوان "بطل كل يوم"، يرصد عددًا من النماذج الناجحة بالمجتمع المصري، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصل مساء اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الإدارية الجديدة، قبيل انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب.

بدأ المؤتمر، الذي يعقد على مدار يومين، بجلسة افتتاحية للرئيس السيسي يعقبها استراحة قصيرة يليها بدء فعاليات نموذج محاكاة الدولة المصرية.

وتشمل فعاليات المؤتمر الوطني السابع عقد المؤتمر الأول لمبادرة (حياة كريمة).

يشارك في المؤتمر أكثر من 1500 شاب من مختلف فئات المجتمع المصري، بحضور كل فئات الشباب المصري شباب الجامعات شباب الأحزاب شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة شباب من المبدعين والمبتكرين شباب يتم اختيارهم من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني.