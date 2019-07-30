القاهرة تستضيف أول اجتماع للجنة الإفريقية للموصفات "الكهروتقنية"

القاهرة - أ ش أ:

عقدت اللجنة الإفريقية للمواصفات الكهروتقنية (AFSEC) جمعيتها العمومية عقب انتقال سكرتارية اللجنة إلى مقرها الدائم بالقاهرة من مقرها المؤقت في جنوب إفريقيا.

وذكر بيان أصدرته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم الثلاثاء أن اللجنة الإفريقية للمواصفات الكهروتقنية إحدى منظمات الاتحاد الإفريقي المنبثقة من اللجنة الإفريقية للطاقة (AFREC) وهى معنية بتوحيد وإصدار المواصفات القياسية في مجال المعدات الكهربائية على مستوى القارة الإفريقية بمرجعية المواصفات لقياسية العالمية، بعد مواءمتها من خلال لجانها الفنية لتناسب ظروف ومتطلبات دول القارة، بالإضافة إلى لجنة تقييم مطابقة مواصفات المعدات التى يتم تصنيعها أو استيرادها مع المواصفات القياسية.

ونوهت الوزارة بأن أهمية هذا الاجتماع تأتي بعد التوقيع النهائى لاتفاقية التجارة الحرة في يوليو 2019 والذي تضمن أحد بنودها قيام الجهات ذات الصلة ومنها اللجنه الإفريقية للمواصفات الكهروتقنية AFSEC بتسهيل التجارة من خلال التعاون فى مجالات المواصفات وتقييم المطابقة والقياس والاعتماد.

ناقشت الجمعية العمومية للجنه الإفريقية للمواصفات الكهروتقنية في الاجتماع الاستثنائي إعادة صياغة خطتها الاستراتيجية 2019- 2024 لتتضمن بنود تتيح هذا التعاون، كما ناقشت برنامج مشاركة الشباب فى أنشطة اللجنه التى تضم حاليا تسعة من الشباب الذين يعملون فى مجال المواصفات.

كما يشهد الاجتماع انتخاب رئيس وأمين صندوق جديدين وكذلك بعض رؤساء اللجان الفنية المعنية بدراسة المواصفات طبقا لمتطلبات المشروعات التنموية فى الدول الأعضاء، وتضم هذه اللجان أيضا خبراء فى مختلف مجالات الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة.

شارك في الاجتماع رؤساء اللجان الوطنية المعنية بالمواصفات فى 16 دولة إفريقية، وممثلون عن المنظمات الإفريقية ذات الصلة بالمواصفات والقياس والاعتماد ومنظمو النقل والتوزيع وأوعية الطاقة في إفريقيا، إلى جانب ممثلين عن شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية.

وأشاد المشاركون بالتجهيزات التي قامت بها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإعداد مقر اللجنة بالصورة التي تليق بمكانتها كمؤسسة دولية.