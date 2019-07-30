نائب "إرادة جيل": نشارك في الاستحقاقات النيابية بشخصيات تنفيذية ونواب سابقين

كتبت- ميرا إبراهيم:

قال محمود نفادي، نائب رئيس حزب إرادة جيل، إن الحزب يعقد الآن سلسلة من الاجتماعات هدفها وضع خارطة طريق لحزب إرادة جيل ليكون حزب فعال ومؤثر ويمثل رقم في المعادلة السياسية، وندعو مجموعات من الوزراء والنواب السابقين، والقيادات السياسية والتنفيذية، ورجال فكر وإعلام، للاستماع إليهم، بشأن ما الذي يمكن أن نقدمه.

وأشار نفادي، لمصراوي، الثلاثاء، إلى أن الحزب يستعد عبر تشكيل كوادر سياسية لخوض انتخابات الشيوخ ومجلس النواب، عبر اختيار قيادات سابقة لها أرضية شعبية، لا علامة استفهام عليهم، دون النظر لانتمائتهم السابقة من قريب أو من بعيد، مضيفا أنه سيتم اختيار عدد من القيادات لدعمهم لخوض الانتخابات حال الموافقة.

وكشف نفادي عن تشكيل 4 لجان لجنة تختص برؤية وبرنامج وفكر الحزب، وأخرى لوضع النظام الأساسي للحزب وتعديله، ولجنة للشباب، برئاسة مسعد عويس، نقيب الرياضين ونائب رئيس الشباب السابق، ولجنة رابعة لبحث مشاكل الإدارة المحلية، برئاسة محمد عبد الظاهر، والذي تولى منصب محافظ الإسكندرية والقليوبية سابقا.

وأكد أن الحزب سيسعى للمشاركة في الاستحقاقات النيابية المقبلة سواء شيوخ أو نواب أو محليات، متابعا :" نحن مشاركين ومؤسسين لتحالف الأحزاب المصرية، والمشكل من 40 حزب سياسي".