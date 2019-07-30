عضو بـ"تنسيقية الأحزاب": مؤتمر الشباب يوفر اتصالًا مباشرًا مع الرئيس

كتبت- ميرا إبراهيم:

قال محمد مهنى، أمين شباب حزب الحرية المصري، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن المؤتمر الوطني للشباب يحظى بحضور متنوع من الفئات الشابة التي تمثل جميع الأطياف والأعمار حتى يكون هناك تعدد في الرؤى ووجهات النظر ويكون هناك اتصال واضح ومباشر من خلال المؤتمر الوطني مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف مهنى، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن المؤتمر يحظى بصورة تنظيمية رائعة ويقدم كالعادة صورة متميزة عن مصر كما كان في نسخ المؤتمر السابقة، مشيرًا إلى أن الحضور من الشباب الأجنبي يثني على حفاوة الاستقبال والتنظيم من قبل الجهات المختصة.

وتابع أمين الشباب، أن المؤتمر سيعود بالكثير من المنافع على عدة فئات، خاصة مع تنوع جدول العمل واهتمام الرئيس بمبادرة 'حياة كريمة' للفئة المهمشة، وتخرج دفعة الشباب الافريقي الذين تم تأهيلهم في البرنامج الرئاسي، وطرح الاسئلة والاستفسارات على الرئيس وتوضيحه لما يدور ببال الشباب حتى نرسي مبادئ الديموقراطية والمشاركة الفعالة.

وأوضح مهنى، أن المؤتمر الشبابي يحظى في هذه المرة باهتمام بالغ لأنه يركز للمرة الأولى على الاقتصاد والاستثمار والصناعات، مشيرًا إلى أنه سيتم تداول تلك النقاط داخل ورش العمل للخروج بالتوصيات اللازمة لتحقيق أفضل النتائج.