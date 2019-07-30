البحوث الإسلامية" يعرض أفلامًا تسجيلية بالمطارات لتبسيط المناسك للحجاج

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كتب – محمود مصطفى:

عرض مجمع البحوث الإسلامية فيلما تسجيليا لشرح مناسك الحج بطريقة "موشن جرافيك" لتبسيط وتيسير المناسك، بصالات المطارات المخصصة لسفر الحجاج بالتنسيق مع المشرفين على الصالات.

وأكد مجمع البحوث الإسلامية، في بيان الثلاثاء، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب – شيخ الأزهر بتكثيف التوعية للحجاج قبيل سفرهم.

وأكد الدكتور نظير محمد عيّاد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، إن الفيلم يتم عرضه حاليًا في مطاري الأقصر والقاهرة داخل صالات سفر الحجاج وفي المخيمات المقامة خارج الصالات لاستقبال الحجاج قبل بدء إجراءات سفرهم.

وأضاف أن الفيلم يعرض المناسك بشكل مبسط وتفاصيل كاملة، كما أن وعاظ وواعظات الأزهر الموجودين في المطارات يقومون بمساعدة الحجاج أثناء عرض الفيلم على الشاشات في حالة وجود أي استفسار لهم.

وأوضح عيّاد أنه فيما يتعلق بالواعظات أيضا فقد عُقدت لهن مجموعة من ورش العمل بإشراف د.إلهام محمد شاهين مساعد الأمين العام لشئون الواعظات قبل بدء قوافل التوعية للتدريب على المناسك وعرض تلك الأفلام التسجيلية للحجاج ومساعدتهم في استيعاب المعلومات الواردة بها.