مصر للطيران: غدًا 17 رحلة لنقل 3786 حاجًا إلى الأراضي المقدسة

كتب- طه عبيد:

تسير شركة مصر للطيران غدًا الأربعاء، ١٧ رحلة جوية إلى كل من جدة والمدينة المنورة؛ لنقل ٣٧٨٦ حاجًا بواقع ١١ رحلة إلى جدة لنقل ٢٦٢٣ حاجًا، و٦ رحلات للمدينة المنورة لنقل ١١٦٣ حاجًا من حجاج تضامن المؤسسة وشمال وجنوب سيناء وأسوان وقرعة كفر الشيخ وبني سويف والقليوبية وأسوان والمنيا وترانزيت ميلانو وأبوجا ودار السلام و لاجوس وشركات سياحة وحج أفراد، بخلاف رحلات العمل.

صرح بذلك الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.

وأضاف عادل، أن الشركة سيرت اليوم الثلاثاء، ٢٣ رحلة إلى كل من جدة والمدينة المنورة لنقل ٤٦١٤ حاجًا بواقع ١٢ رحلة إلى جدة لنقل ٢١٧٦ حاجًا، و١١ رحلات جوية إلى المدينة المنورة لنقل ٢٤٣٨ حاجًا من حجاج تضامن البحيرة وبنى سويف وألمانيا ومطروح والإسكندرية والمركزية، وقرعة أسيوط والشرقية والقاهرة، وترانزيت باماكو وتورنتو وبروكسل وملبنزا وشركات سياحة، بخلاف رحلات العمل.