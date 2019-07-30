محافظ القاهرة: استعادة 333 ألف متر بالموجة 13 لاسترداد أرضي الدولة

كتب- محمد نصار:

وجه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء بالتصدي مباشرة وبكل حسم لجميع أشكال مخالفات البناء دون ترخيص، واسترداد أراضي أملاك الدولة المسلوبة من مغتصبيها، وإزالة جميع التعديات عليها، ووإعادة تخطيطها بالشكل الامثل لتوفير إحتايجات المحافظة من أراضي لإقامة منشأت خدمية عليها أو إعادة إستغلالها بالبيع استثماريا لصالح الدولة.

وصرح عبدالعال، في بيان، اليوم الثلاثاء، بأنه تمت أمس حملات في حي وسط تمكنت من استرداد قطعة أرض بمساحة 500 م2 أملاك المحافظة كما تمكن حي المطرية من استرداد قطعة أرض واحدة بمساحة 19425م2 أي قرابة 4.5 فدان تابعة لهيئة الاوقاف .

وأوضح محافظ القاهرة، أن حي طرة تمكن من تنفيذ ازالتين بمساحة 5000 متر وتم استرداد الأراضي المتعدي عليها وتأمينها لمنع الاستيلاء عليها مرة اخرى، وفي حي الوايلي تم استرداد 125 مترا أملاك دولة وأصبحت الحيازة للحي.

كما تمكن حي حدائق القبة بالمنطقة الشمالية من استرداد قطعة أرض مساحتها 160 م2 ، وبذلك تكون المحافظة تمكنت من استرداد 333.210 ألف م2 خلال الموجة الثالثة عشر لاسترداد أرضي الدولة.