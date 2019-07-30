"الزراعة" تخصص أراضٍ جديدة للاستثمار الداجني بحق الانتفاع

كتب- أحمد مسعد:

أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تخصيص أراضٍ جديدة للاستثمار الداجنة بحق الانتفاع في المناطق الصحراوية، بعد أن قرر مجلس الوزراء في 19 يونيو الماضي، بجلسته رقم" 45"الموافقة من حيث المبدأ على طلبات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي التصرف بنظام الترخيص بحق الانتفاع لمدة 30 عام لبعض الشركات العاملة في مجال الاستثمار الداجني.

وأضاف الوزير، في بيان، اليوم، أنه جرى توقيع العقود بهيئة التعمير والتنمية الزراعية أمس الاثنين بناء على قرار مجلس الوزراء للشركات الآتية:

1- شركة الأصيل بمساحة 1700 فدان بمنطقة شرق بنى سويف.

2- شركة السويس للتصنيع والتجارة بمساحة 368 فدان بمنطقة وادى النطرون.

3- شركة اجرو فارمز مصر بمساحة 220 فدان بمنطقة وادى النطرون

وقال اللواء محمد حلمي المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية، إن حق الانتفاع 700 جنيه للفدان الواحد بزيادة تراكمية كل 3 سنوات بواقع 12% وذلك طبقاً لتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة مع الأخذ في الاعتبار أن يكون ذلك مبدأ عام يسري على كافة مشروعات الاستثمار الداجني والحيواني وكذا المشروعات المنتظرة مستقبلا.

وأضاف حلمي، أن الهيئة تشجع الاستثمار الزراعي وتسعى لتسهيل إجراءات المستثمرين مما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.

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