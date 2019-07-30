رئيس حزب المصريين: السيسي حريص على التواصل الدائم مع الشباب

كتب- محمد نصار:

أشاد الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بمنتدى الشباب في نسخته السابعة والذي يتعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أن الرئيس السيسي حريص كل الحرص على التواصل الدائم مع الشباب.

وأكد "أبو العطا"، في بيان اليوم الثلاثاء، أن انطلاق المؤتمر بمشاركة وحضور الرئيس وقيادات الدولة، بالإضافة إلى سفراء دول الاتحاد الأفريقي يشير إلى رغبةَ الإدارة السياسية في إطلاع الشباب المشارك من الجنسيات الأجنبية على ما أنجزه الشعب المصري في بناء بلده مصر، مثنيا على اختيار موقع إقامة المؤتمر الوطنى للشباب فى نسخته السابعة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن الإرادة المصرية قادرة على تحقيق إنجاز مثل العاصمة الإدارية الجديدة فى وقت وجيز، لافتا إلى أن منتديات الشباب تحولت إلى منصة هامة للحكومة لعرض رؤيتها حول كافة التحديات والقضايا واستراتيجية الدولة خلال المرحلة المقبلة وليست منصة تواصل مع الشباب فقط.

وتنطلق اليوم، الثلاثاء، أولى فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويستمر حتى 31 يوليو الجاري؛ لبحث أهم القضايا والملفات المجتمعية.

ويشارك في المؤتمر أكثر من 1500 شاب من مختلف فئات المجتمع المصري، بحضور كل فئات الشباب المصري شباب الجامعات شباب الأحزاب شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة شباب من المبدعين والمبتكرين شباب يتم اختيارهم من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني.