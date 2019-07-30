برلماني: البوابات الإلكترونية للحج والعمرة تقضي على السماسرة

كتب- أحمد علي:

أشاد محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بحرص الدولة المصرية على مواكبة التطور والتيسيير على المواطنين من خلال بوابة الحج المصرية، بالإضافة لإنشاء البوابة الإلكترونية للعمرة.

وأكد زين الدين، في بيان، الثلاثاء، أن تلك الخطوة تساهم في توفير أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين، بالإضافة إلى ضبط المنظومة ككل وضمان حقوق المصريين مع توجه السعودية للاعتماد على التأشيرات الإلكترونية.

وأكد زين الدين أن البوابات الإلكترونية لحجز الحج والعمرة تساهم في توفير المعلومات الصحيحة والموثوقة للحجاج والمعتمرين وتتيح العروض المختلفة من شركات السياحة المعتمدة.

وأضاف أن البوابات الإلكترونية للحج والعمرة تحمي حقوق الدولة والمواطن وشركات السياحة، وتقضي على السماسرة والشركات غير المرخصة و"الوكيل الافتراضي".