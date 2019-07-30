الأوقاف: 450 جنيهًا مكافأة للعاملين بالوزارة بمناسبة عيد الأضحى

كتب – محمود مصطفى:

قرر وزير الأوقاف صرف مكافأة مالية قدرها 450 جنيهًا لجميع العاملين بالوزارة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان الثلاثاء، أن ذلك يأتي مراعاة منها للإسهام في تحسين الأحوال المالية للعاملين بها في ضوء ما يبذلونه من جهود وما حققوه من إنجازات في العام المالي 2018 / 2019م، وما يبذلونه من جهود في الاستعداد لعيد الأضحى المبارك وموسم الحج.