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    برلماني يحذر من حمامات السباحة غير المرخصة

    01:34 م الثلاثاء 30 يوليو 2019
    برلماني يحذر من حمامات السباحة غير المرخصة

    النائب فايز بركات

    كتب- أحمد علي:

    تقدم فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجهًا إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن ضرورة الاهتمام بحمامات السباحة في مراكز الشباب والأندية في المحافظات، للتصدي لظاهرة السباحة في الترع، بالإضافة لوضع حد لحمامات السباحة غير المرخصة التي تتسبب في إزهاق الأرواح.

    وأوضح بركات، أن الشباب والأطفال يتجهون إلى السباحة في الترع والنيل بالرغم من جهلهم بأصول السباحة بها، وبالرغم من علمهم بأضرار السباحة في الترع وخطورة الأمراض التي تسببها، مشيرا إلى أن الظاهرة تنتشر في القرى التي لا يتوفر بها حمامات سباحة للمواطنين.

    وأكد النائب أن مشاكل حمامات السباحة تزيد مع وجود بعضها بشكل غير مرخص، ما يعني أنها مخالفة للاشتراطات القياسية، وتتسبب في حالات غرق متعددة، حتى أن البعض أنشأ حمام سباحة بأرض خلاء وبدأ في جني الأموال دون رقيب، والأمر يستدعي التدخل بالتفتيش والرقابة.

    فايز بركات فايز بركاتمصطفى مدبولي مجلس النواب

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