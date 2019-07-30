"سجن وغرامة".. السعودية توقع أول عقوبة على مخالفي تعليمات الحج

كتب ـ يوسف عفيفي:

أصدرت المديرية العامة للجوازات السعودية، قرارين بحق مواطنين خالفا تعليمات نقل الحجاج، ونقلا حجاجًا غير نظاميين لعدم حصولهم على تصاريح بالحج.

وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، تضمنت العقوبات المنفذة بحقهما السجن والغرامة المالية والتشهير بهما، وعوقب المخالف الأول بالتشهير، والسجن 15 يوما، وغرامة مالية مقدارها 150 ألف ریال، وعوقب المخالف الثاني بالتشهير، والسجن 15 يوما، وغرامة مالية مقدارها 40 ألف ریال.

وطالبت المديرية العامة للجوازات، المواطنين والمقيمين، الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، ومبادرة من يرغب منهم بالحج بالحصول على التصريح اللازم ووفق الإجراءات النظامية، مؤكدة أن رجال الأمن ينفذون مهامهم بحزم على كافة المداخل المؤدية إلى مكة لضبط المخالفين وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.

وكانت المديرية العامة السعودية للجوازات، وفرت عددًا من الطلبة الذين يتحدثون أكثر من 10 لغات مختلفة كاللغة الإنجليزية والإسبانية والإندونيسية واليابانية والفارسية والأوردو والتركية وغيرها من اللغات في صالات الحج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة وصالات الحج بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وذلك لتسهيل التواصل والتعامل مع الحجاج بلغاتهم الرئيسية.