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    "خلايا نحل".. متحدث الوزراء ينشر فيديو للعاصمة الإدارية

    12:29 م الثلاثاء 30 يوليو 2019
    "خلايا نحل".. متحدث الوزراء ينشر فيديو للعاصمة الإدارية

    وحدات العاصمة الإدارية

    كتب- يوسف عفيفي:

    نشر هاني يونس، مستشار رئيس مجلس الوزراء، فيديو للعاصمة الإدارية الجديدة يحمل شعار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للحي السكني وحي المال والأعمال.

    وعلق يونس على الفيديو قائلا: "هذه هي العاصمة الإدارية.. خلايا نحل في مواقع العمل، ومصر جديدة تبنى صحراء جرداء تدب فيها الحياة، وأبواب رزق تفتح، وشباب يحصلون على فرص عمل.. حياة تولد من رحم الخلاء.. وزارة الإسكان تتحدى التحدي".

    هاني يونس مجلس الوزراء العاصمة الإدارية الجديدة وزارة الإسكان

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